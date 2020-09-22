اقتراح جديد من أردوغان قبل توقيع "اتفاق القاهرة" بشأن غاز المتوسط

اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، "عقد مؤتمر إقليمي حول الأزمة في شرق المتوسط"، مجددا استعداد بلاده للحوار مع اليونان لخفض التوترات المتعلقة بالتنقيب التركي عن مصادر الطاقة هناك والرفض اليوناني لذلك.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن "الرئيس أردوغان عقد لقاء افتراضيا مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل"، حيث أكد أنه "يجب الحفاظ على الزخم النسبي الهادف إلى خفض التوتر في شرق المتوسط، وتفعيل قنوات الحوار عن طريق الخطوات المتبادلة".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 22, 2020

وأوضح أردوغان أن بلاده "لن تتخلى عن سلوكها الحكيم والهادئ رغم التحريضات"، قائلا: "أؤمن أن قرارات مهمة وبناءة سوف تخرج عن مؤتمر إقليمي يتم تنظيمه بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القبارصة الأتراك".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 22, 2020

​يأتي ذلك في وقت توقع دول منتدى غاز شرق المتوسط، اتفاقا في العاصمة المصرية القاهرة.

وتعمل كل من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية في القاهرة، ويحضر سفراء الدول الأعضاء توقيع الاتفاق، حسب منشور للسفارة الإسرائيلية في القاهرة عبر فيسبوك.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في البيان، إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.