ترامب يطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الصين على تفشي جائحة كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على العالم محاسبة الصين لأفعالها بشأن جائحة "كوفيد 19".

في رسالة مسجلة تم إرسالها إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، اتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بمغادرة الصين وإصابة العالم"، مضيفا: "يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم، أن رسالة ترامب تضمنت أيضا قوله: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية - التي تسيطر عليها الصين فعليا - خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

وتابع الرئيس الأمريكي في الرسالة التي سجلها الاثنين: "في وقت لاحق قالوا كذبا إن من لا تظهر عليهم أعراضا لن ينشروا المرض، يجب على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالهم".

وقال ترامب، إنه إذا أريد للأمم المتحدة أن تكون فعالة، فيجب أن تركز على "المشاكل الحقيقية للعالم" مثل "الإرهاب، واضطهاد المرأة، والعمل القسري، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر والجنس والاضطهاد الديني والتطهير العرقي للأقليات الدينية".