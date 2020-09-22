بعد توتر مع أمريكا... الرئيس الصيني يحذر العالم من "صدام الحضارات"

حذر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من مخاطر "صدام الحضارات" في خطاب دافع فيه عن التوجه الدبلوماسي لبلاده.

وقال الرئيس الصيني في خطابه، الذي دار حول أزمة فيروس كورونا والتوترات مع الولايات المتحدة : "الصين ليس لديها نية للدخول في حرب باردة"، وحث العالم على تجنب "الوقوع في فخ صدام الحضارات"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف شي في فيديو مسجل مسبقا أمام التجمع السنوي لزعماء العالم: "سنواصل تضييق الخلافات وحلها مع الآخرين من خلال الحوار والمفاوضات. لن نسعى فقط إلى تطوير أنفسنا أو الدخول في لعبة محصلتها صفر".

في ما بدا أنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم أن خطابي الزعيمين كانا مسجلين مسبقا، دعا شي إلى استجابة عالمية للفيروس وإعطاء منظمة الصحة العالمية دورا رائدا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع:

في مواجهة الفيروس، يجب علينا تعزيز التضامن والتغلب على ذلك معا. يجب أن نتبع إرشادات العلم، وإفساح المجال كاملا للدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية. ويجب رفض أي محاولة لتسييس القضية أو وصمها.

أعلن ترامب عن خطط للولايات المتحدة لمغادرة منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، متهما الوكالة بأنها دمية في يد الصين ، وهو ادعاء نفته منظمة الصحة العالمية.

وصلت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين إلى نقطة الغليان بشأن الوباء، ودعا ترامب، في كلمته أمام الأمم المتحدة اليوم، إلى محاسبة الصين على تفشي الفيرس.

اتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بمغادرة الصين وإصابة العالم"، مضيفا: "يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وأضاف في كلمة مسجلة: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية - التي تسيطر عليها الصين فعليا - خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".