ترامب: أمريكا حشدت قواتها بأقصى جهد منذ الحرب العالمية الثانية... فيديو

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيه أن الولايات المتحدة حشدت قواتها بأقصى جهد منذ الحرب العالمية الثانية، لهزيمة كوفيد-19.

وجاء في التغريدة: "حشدت الولايات المتحدة قواتها بأقصى جهد منذ الحرب العالمية الثانية، لهزيمة كوفيد-19. سنقوم بتوزيع لقاح وسنهزم الفيروس وسننهي الوباء وسندخل حقبة جديدة من الرخاء والتعاون والسلام غير المسبوق".

The United States launched the most aggressive mobilization since the Second World War to defeat COVID-19.



"We will distribute a vaccine, we will defeat the virus, we will end the pandemic, and we will enter a new era of unprecedented prosperity, cooperation, and peace."#UNGA pic.twitter.com/mDVIqlplAT — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2020

​وتابع الحساب في تغريدة أخرة: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية - التي تسيطر عليها الصين فعليًا - أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان وفي وقت لاحق قالوا كذبا إن من لا تظهر عليهم أعراض لن ينشروا المرض".