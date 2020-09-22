الخارجية الفرنسية: يجب على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين تعافي لبنان وانهياره

قالت الخارجية الفرنسية إن على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين تعافي لبنان أو انهياره.

وأضافت، اليوم الثلاثاء: "يجب على القوى السياسية اللبنانية تشكيل حكومة دون إبطاء"، بحسب "رويترز".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول، للصحفيين في إفادة يومية: "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين".

ويسعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب إلى تشكيل حكومة خبراء توقف الانهيار الاقتصادي الذي يهدد لبنان منذ فترة.

وقبل أيام قليلة أعربت الرئاسة الفرنسية، عن "أسفها" لعدم التزام السياسيين اللبنانيين بتعهدات خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت، لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما".

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لـ"رويترز": "فرنسا تأسف لفشل الزعماء السياسيين اللبنانيين في الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري وفقا للإطار الزمني المعلن".