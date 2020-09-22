مستشار خامنئي: الدول العربية المطبعة مع إسرائيل صغيرة والذريعة هي "الأمن"

قال اللواء يحيى صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى، آية الله خامنئي، إن بلاده تحولت من قوة وطنية إلى قوة إقليمية وصل نفوذها وعمق دفاعها الاستراتيجي حتى البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن صفوي أن دولا عربية صغيرة طبعت علاقاتها مع إسرائيل، بذريعة المشاكل الداخلية ورغبتها في إنقاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد صفوي بأن الوزن الجيوسياسي لإيران "ازداد خلال العقود الأربعة الماضية فيما باتت أمريكا وإسرائيل أكثر ضعفا، وأن أمريكا تريد نهب مليارات الدولارات من الإمارات والبحرين بذريعة ضمان أمنهما".

وأشار اللواء يحيى صفوي، إلى أن شعوب المنطقة ترفض التطبيع مع إسرائيل، متوقعا "موجة جديدة من احتجاجات الصحوة الإسلامية مستقبلا".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.