ترامب يتحدى بايدن ويحدد موعد إعلان مرشحه للمنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن مرشحه لملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية.

وقال ترامب، إن "الإعلان عن مرشحه لملء المنصب الشاغر للمحكمة العليا، الذي خلقته وفاة القاضية روث بادر غينسبيرغ، من المرجح أن يتم في (الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، التاسعة مساء بتوقيت غرينتش) يوم السبت.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أنه "يقترب من اتخاذ قرار بشأن مرشح".

وفي هذا الصدد، حث جو بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين على عدم التصويت لأي مرشح للمحكمة العليا مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، واصفا خطة منافسه دونالد ترامب بأنها "ممارسة للسلطة السياسية بطريقة فجة".

وقال بايدن في فيلادلفيا، يوم الأحد الماضي، "يجب الاستماع إلى ناخبي هذا البلد.. الذين ينص هذا الدستور على أنهم هم من يقرر من لديه سلطة القيام بهذا التعيين".

وأضاف، أن

"التشويش على هذا التعيين من خلال مجلس الشيوخ هو مجرد ممارسة للسلطة السياسية بطريقة فجة".

ويتحرك ترامب بسرعة لشغل مقعد غينسبرغ على أمل تعزيز الأغلبية المحافظة بواقع ستة إلى ثلاثة في المحكمة، وهي أولوية رئيسية للمحافظين الاجتماعيين، قبل انتخابات الثالث من نوفبر/تشرين الثاني.



ومثل هذا التعيين من قبل الرئيس، إذا أقره مجلس الشيوخ، سيعزز الأغلبية التي يحظى بها المحافظون في المحكمة العليا بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة، بما يمكن أن يؤثر على القانون والحياة في الولايات المتحدة لعشرات السنين.