"طائر" يجبر طائرة نائب ترامب على العودة لمطار بنيو هامبشاير 

قالت وسائل إعلام أمريكية، ليل (الثلاثاء الأربعاء)، إن "طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير يوم الثلاثاء".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، يعود سبب العودة المفاجئة لمشكلة في أحد محركات الطائرة.

وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر، أن سبب المشكلة في المحرك ربما كان اصطدام الطائرة بطائر.

Mike Pence's plane forced to return to New Hampshire airport after striking bird https://t.co/NBiyhsoWzg pic.twitter.com/8fRsjMmbAJ — New York Post (@nypost) September 23, 2020

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب، وفقا لرويترز.

فيما أكد مكتب بنس، أن

"طائرة نائب الرئيس الأمريكي اضطرت للعودة إلى مطار مانشستر بنيو هامبشاير يوم الثلاثاء، بعد أن اصطدمت بطائر في أثناء إقلاعها".

وأضاف المكتب في بيان "بدافع الحذر الشديد، عادت طائرة الرئاسة بسلام إلى مانشستر".

وتابع، أن "بنس استقل طائرة أخرى في رحلة العودة إلى واشنطن".