ترامب: لولا إجراءاتنا الصائبة لارتفعت وفيات كورونا في أمريكا إلى 2.5 مليون شخص

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاوز عدد وفيات كورونا المستجد في بلاده حاجز الـ200 ألف شخص، بالأمر المروع، مشيرا إلى أنه لولا إجراءات إدارته لكان هذا الرقم أعلى بعدة مرات.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في معرض تعليقه على ذلك: "هذا رهيب. وأعتقد أننا لو لم نتخذ الإجراءات الصائبة، لكان عدد الضحايا 2.5 مليون شخص. ولو نظرتم إلى البديل فلكان 2.5 مليون حالة وفاة".

وهاجم ترامب الصين مجددا، قائلا إنه "كان عليها وقف الفيروس، وكان عليها ألا تسمح للفيروس بالانتشار حول العالم".

وكان ترامب قد اتهم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، الصين ومنظمة الصحة العالمية بأنها، "قدمت معلومات خاطئة حول الفيروس وطريقة انتقاله".

كما دعا ترامب الأمم المتحدة لمحاسبة الصين على انتشار فيروس كورونا.



وحسب معطيات جامعة جونز هوبكينز، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 6.8 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 200 ألف وفاة.