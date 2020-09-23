الصين تحتج على الاتهامات الأمريكية بشأن انتشار فيروس كورونا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الصينية، اليوم الأربعاء: "مع الأسف، وعلى عكس الحقائق، استخدم الجانب الأمريكي منبر الأمم المتحدة لتلفيق الشائعات والهجمات التي لا أساس لها والافتراء على الصين لأهداف سياسية غير لائقة".

وأضاف البيان: "الجانب الصيني يعرب عن احتجاج قوي".

وتتهم الولايات المتحدة الصين بحجب المعلومات حول الوباء خلال مراحله الأولى، لكن بكين تنفي بشدة هذه المزاعم، مدعية أنها كانت صريحة بالكامل منذ اليوم الأول. وقال الرئيس شي جين بينغ، أمس الثلاثاء، إنه يجب رفض أي محاولة لتسييس الجائحة.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه يجب على العالم محاسبة الصين لأفعالها بشأن جائحة "كوفيد 19".

واتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بمغادرة الصين وإصابة العالم"، مضيفا: "يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها".

وأضاف: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية - التي تسيطر عليها الصين فعليا - خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".