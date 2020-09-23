وكالة: متوسط الأجور في كوريا الجنوبية 4500 دولار عام 2019

وصل متوسط أجور الموظفين في كوريا الجنوبية عام 2019، إلى نحو 4500 دولار شهريا، محققا زيادة قدرها 2.8 في المئة عن 2018.

© AFP 2020 / Ed Jones متوسط دخل الفرد الكوري الجنوبي يتجاوز 31 ألف دولار "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن هذا الرقم وفقا لبيان أصدرته وزارة العمل الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإحصاء تم إعداده بناء على بيانات للشركات التي تمتلك أكثر من 10 موظفين ولا تشمل العاملين الذين تقل فترة عملهم عن عام كامل.

وأضافت: "تشمل الإحصاءات المرتبات الشهرية والمكافآت والتأمينات والمصروفات الأخرى المتعلقة بالعمل".

وأوضحت الوكالة أن الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 300 موظف بلغت نسبة الزيادة في التكلفة الإجمالية للعامل الواحد بنسبة 3.9 في المئة.

وألمحت إلى أن عدد الشركات التي تم جمع البيانات منها للوصول إلى متوسط دخل الموظف في البلاد عام 2019، بلغت نحو 3500 شركة، لكنها أوضحت أن تلك الشركات لا تشمل مجالات الزراعة والصيد والتعليم والخدمات الاجتماعية.