محطة الفضاء الدولية تجنبت التصادم بحطام صاروخ ياباني

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ أن المحطة الفضائية الدولية تجنبت التصادم بحطام الصاروخ الياباني H-2A الناجم عن مرحلة انفجاره.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الجسم الغريب كان برقم 46477 والتسمية الدولية 2018-084CQ. إنه حطام المرحلة الثانية من الصاروخ الياباني H-2A التي انفجرت في فبراير 2019".

ووفقًا له، أطلق الصاروخ ستة أقمار صناعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بما في ذلك مركبة الفضاء Ibuki-2.

وفقًا لبيانات سلاح الجو الأمريكي، المتاحة على موقع الويب المتخصص space-track.org، فإن انفجار المرحلة في الفضاء أنتج أكثر من 75 حطامًا.

وكان قد أجرى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية "مناورة تجنب"، يوم الثلاثاء، لضمان عدم اصطدام المحطة بقطعة نفايات فضائية مجهولة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن "أفراد الطاقم الثلاثة - روسيان وأمريكي - انتقلوا إلى مركبتهم الفضائية سويوز مع بدء المناورة حتى يتمكنوا من الإخلاء إذا لزم الأمر".

أفادت وكالة "روسكوسموس" الروسية أن مركز التحكم في المهمات الروسية بمساعدة مركبة الشحن "بروغريس إم إس-14" قد أنقذ محطة الفضاء الدولية من الحطام الفضائي الذي كان يهددها.