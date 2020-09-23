العلماء يكشفون العامل الرئيسي لتفشي فيروس "كورونا"

توصل فريق من العلماء إلى الكشف عن العامل الرئيسي المساهم بتفشي فيروس "كورونا".

فبحسب الدراسة التي قام بها العلماء، فإن معدل التبخر والرطوبة في الهواء هو السبب الرئيسي لتفشي الفيروس.

ودرس العلماء تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة وسرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية، مستخدمين تجارب هيدروديناميكة.

ووجد العلماء بأن قابلية الفيروس للبقاء تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية والرطوبة النسبية المنخفضة بسبب ارتفاع معدل التبخر.

وفي الطقس الحار مع الرطوبة العالية، لا يزال احتمال انتقال الفيروس التاجي مرتفعا، بحسب ما نقل موقع eurekalert.

وبحسب الدراسة، فإن ذلك يبرر سبب اشتداد الوباء في شهر يوليو/تموز في المدن المكتظة بالسكان حول العالم ذات المناخات الحارة والرطبة.