السفير الإيراني في بغداد يوجه تحذيرا إلى مواطني بلاده

وجّه السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، تحذيرا للإيرانيين يطالبهم بعدم التوجه إلى الحدود العراقية، مؤكدا أن العراق منع دخول جميع الزوار الأجانب بسبب جائحة كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الأربعاء، وقالت: "دعا سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، المواطنين الإيرانيين إلى عدم التوجه إلى الحدود العراقية بأي شكل من الأشكال".

وفي مطلع الشهر الجاري، قال إيرج مسجدي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول إقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق، بمشاركة الزوار الإيرانيين.

ولفت مسجدي إلى أنه بحسب الاتفاق بين إيران والعراق، فإن دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق لا يزال ممنوعا، وفقا لما ذكرته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وقال السفير الايراني في بغداد، قبل أيام، إن عدم استقبال الزوار الأجانب في العراق ليس له طابع سياسي، مضيفا: "الغرض منه فقط هو الحفاظ على صحة وسلامة الزوار خاصة الإيرانيين"، بحسب تقرير آخر لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وتابع: "خلافا للرغبة القلبية والجهود الملحوظة التي بذلت من قبل المسؤولين الإيرانيين، صادقت الحكومة العراقية بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا على قرار يقضي بعدم استقبال الزوار الأجانب في العراق علما بأن مراسم الأربعين تجري في العراق الان ويمضي الزوار العراقيون من مختلف المدن العراقية نحو كربلاء سيرا على الأقدام".

وقال مسجدي: "اعتذر المسؤولون العراقيون بسبب ذلك ونأمل بأن يدرك الزوار هذه الظروف وأن يتبعوا القوانين رغم شوقهم ولهفهم للمشاركة في مراسم الأربعين".

وشارك نحو 3.5 مليون زائر إيراني في مراسم الأربعين في العام الماضي، بحسب السفير الإيراني الذي أشار إلى العلاقات الطيبة التي تربط إيران والعراق.