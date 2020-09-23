لوكاشينكو يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ووفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية، جاء في البيان الصادر عن القصر الرئاسي: "وضع ألكسندر لوكاشينكو يمينه على الدستور، وأدى اليمين باللغة البيلاروسية وبعد ذلك قدمت رئيسة لجنة الإنتخابات المركزية البيلاروسية ليديا ييرموشينا وثيقة رئاسة الجمهورية".

وفقًا لدستور جمهورية بيلاروس، يتولى الرئيس منصبه بعد أداء اليمين التالي: "أتولى منصب رئيس جمهورية بيلاروس، أقسم رسميًا أن أخدم بإخلاص شعب جمهورية بيلاروس، وأن أحترم حقوق وحريات الإنسان والمواطن وأحميها، وأن أحترم دستور جمهورية بيلاروس وأحميه، والوفاء بالواجبات السامية الموكلة إلي".

وبحسب الوكالة، تمت دعوة عدة مئات من الأشخاص لحضور حفل التنصيب ومن بينهم كبار المسؤولين ونواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الجمهورية ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة والهيئات التنفيذية والإدارية المحلية ووسائل الإعلام الجمهورية والعلماء والشخصيات الثقافية والرياضية.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/ آب، وفاز فيها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.