"وجدت لك اسما جديدا"... نص رسالة وضعت في المظروف السام إلى ترامب

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه عثر على رسالة نصية وضعت في المظروف السام الذي أرسل إلى البيت الأبيض قبل أيام.

وفي إفادة خطية للمكتب، ذكر أن الرسالة التي عثر عليها في المظروف كانت موجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب "رويترز".

وجاء في الرسالة: عثرت على اسم جديد لك: المهرج الطاغية القبيح. أرجو أن يعجبك الاسم. دمرت الولايات المتحدة الأمريكية وتقودها إلى كارثة".

وأشارت إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن "الرسالة أشارت إلى السم الموجود في المظروف باعتباره "هدية خاصة"، وأنه إذا لم يفلح فالمرسل قد يعثر على "وصفة أفضل لسم آخر" أو يلجأ لاستخدام مسدس.

ومثلت، أمس، امرأة كندية تدعى باسكال سيسيل فيرونيك فيرييه (53 عاما)، أمام المحكمة في بافالو بولاية نيويورك لأول مرة، بعدما ألقي القبض عليها للاشتباه بأنها أرسلت رسائل بالبريد تحتوي على مادة الريسين إلى ترامب وستة أشخاص آخرين في ولاية تكساس. وأمرت المحكمة باستمرار احتجازها في سجن اتحادي.