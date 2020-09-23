وزير إسرائيلي: نتطلع إلى التعاون مع الإمارات في المهمات الفضائية والنهوض بالبحث العلمي

أكد وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يزهار يشاي، أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الإماراتيين في المهمات الفضائية، والنهوض بالبحث العلمي والتعليم والأعمال المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

موسكو - سبوتنيك. وقال شاي، في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نشرت، اليوم الأربعاء: "إن مشروع مسبار الأمل مثال رائع على إنجاز مهمة طموحة تم تنفيذها في إطار زمني قصير، ويضيف قيمة كبيرة للأبحاث المتعلقة بكوكب المريخ في جميع أنحاء العالم، وكذلك لتطوير النظام الفضائي الإماراتي".

وأضاف:

نأمل الاستفادة من نظرائنا في وكالة الفضاء الإماراتية، ونتطلع إلى مشاركة تجربة وكالة الفضاء الإسرائيلية، والمعرفة الواسعة المتراكمة مع شركائنا الجدد في السلام.

ولفت شاي إلى أن وكالة الفضاء الإسرائيلية داعم قوي للمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف، لتعزيز المشاريع المتعلقة بالفضاء في جميع القطاعات؛ معربا عن ثقته في أن مثل هذا التعاون سيظهر مع النظراء في الإمارات عاجلاً وليس آجلاً.

يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا في البيت الأبيض بواشنطن، الثلاثاء قبل الماضي، على معاهدة سلام بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية تطبيع العلاقات في جميع المجالات، ومنها الدبلوماسية والاستثمارية والمالية والطبية والعلمية وغيرها.

كانت الإمارات دخلت نادي الفضاء الدولي، عبر إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سيوز"، في 2019؛ وكذلك من خلال إرسال "مسبار الأمل" الفضائي إلى كوكب المريخ.