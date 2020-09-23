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    آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 10 سبتمبر/ أيلول 2020

    صور تكشف... لغز الكتابة في مدينة مكسيكية قديمة

    © REUTERS / HENRY ROMERO
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    تعتبر المكسيك من المقاصد السياحية العالمية، حيث تزخر بكنوز من الآثار التاريخية والشواطئ الرملية الرائعة، مثل منطقة الغابات المطيرة في شبه جزيرة يوكاتان، والعديد من الشواهد الفريدة لحضارة شعب المايا، التي لا يزال يكتنفها الغموض والأسرار حتى اليوم.

     من بين الألغاز العديدة التي تحيط بمدينة تيوتيهواكان المكسيكية القديمة، كان من الصعب بشكل خاص اكتشاف أحدها: كيف استخدم سكانها العلامات والرموز العديدة الموجودة على جدارياتها ومنحوتاتها الطقسية؟.

    أعيد فتح أهرامات المدينة الشاهقة أمام الزوار، في وقت سابق من هذا الشهر، مع تخفيف القيود المفروضة على تفشي الوباء، ولكن ربما يكون الحي الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر تنقيبًا فيه، والذي يتميز بأرضية فناء مع رموز مرسومة نادرة، أو صور رمزية، لا يزال محظورًا على السياح.

    أدى اكتشاف الحروف الرسومية الحمراء المحيرة في التسعينيات، ومعظمها في أعمدة أنيقة، إلى قيام عدد متزايد من العلماء بالتشكيك في وجهة النظر القديمة القائلة بأن الكتابة كانت غائبة عن المدينة، والتي ازدهرت من حوالي 100سنة قبل الميلاد إلى 550 بعد الميلاد، طموحهم النهائي هو تسخير التنقيط المستمر للاكتشافات الجديدة لتقليد النجاح الذي حققه أقرانهم في فك رموز المايا القديمة أو الهيروغليفية المصرية، وذلك حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

    • آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      © REUTERS / GUSTAVO GRAF
    • آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      © REUTERS / GUSTAVO GRAF
    • آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      © REUTERS / TOUR
    • آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      © REUTERS / TOUR
    • آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      © REUTERS / GUSTAVO GRAF
    • آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
      © REUTERS / GUSTAVO GRAF
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    © REUTERS / GUSTAVO GRAF
    آثار تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

    كانت تيوتيهواكان التي تقع في سهل مترب على بعد نحو 30 ميلاً (50 كم) خارج العاصمة المكسيكية الحديثة" أكبر مدينة في الأمريكتين، حيث يعيش ما لا يقل عن 100000 شخص.

    ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن الحضارة التي سكنتها، بما في ذلك اللغة التي يتحدث بها سكانها الأصليون وما إذا كانوا قد طوروا نظامًا للكتابة مشابهًا لنظام الأزتيك، الذين سيطروا على المنطقة بعد حوالي ثمانية قرون ويوقرون آثارها.

    ناقش الخبراء العديد من النظريات للصور الرمزية. يقولون إنهم ربما استخدموا لتمثيل الرموز المستخدمة لتعليم الكتابة، أو أسماء الأماكن للمدن الخاضعة لدفع الجزية، أو حتى كعلامات مستخدمة في طقوس علاج الأمراض.

    مؤرخة الفن تاتيانا فالديز، مؤلفة كتاب نُشر هذا العام عن صور تيوتيهواكان، تقول إن 42 حرفًا في الفناء، والعديد منها في تسلسل خطي، ترقى إلى أطول نص تم العثور عليه على الإطلاق في أنقاض المدينة.

    بشكل عام ، تقول إنه تم تحديد أكثر من 300 كتابة هيروغليفية تيوتيهواكانو مبدئيًا حتى الآن عدد لا يحصى من المخطوطات المكسيكية القديمة "كتب ورقية مطوية على طراز الأكورديون مغطاة بالهيروغليفية" أمرت السلطات الكاثوليكية بحرقها في الحقبة الاستعمارية. فقط نحو اثني عشر لا يزالون موجودين.

    فالديز تقول بأن مثل هذه الكتب كانت أيضًا جزءًا من تقليد تيوتيهواكان الأدبي، على مدى ألف عام قبل النيران: "أعتقد أن تيوتيهواكان استخدمت الهيروغليفية، واستخدمتها جيدًا لأننا وجدنا الكثير"، مشيرة إلى الآلاف من التماثيل الطينية التي تم العثور عليها في الموقع.

    تابعت فالديز أن العدد الهائل من التماثيل التي تم العثور عليها مع صور رمزية على أغطية رأس صغيرة أو على جباههم قد يعني أن بعض الوصول إلى الكتابة كان متاحًا لعامة الناس، حيث يقع فناء الرسوم المتحركة، بمثابة استكشاف حي قديم يضم المعابد وورش العمل الحرفية والمجمعات السكنية المعقدة والجداريات المرسومة بدقة.

    عالم الآثار المكسيكي روبن كابريرا، الذي كان رائداً في أعمال التنقيب في لا فينتيلا في بداية التسعينيات، أمام فناء الحروف الرسومية حيث تم رسم 42 علامة ورمزًا على الأرض على الأرجح بين 300-400 بعد الميلاد في مدينة تيوتيهواكان القديمة في سان خوان تيوتيهواكان، شمال شرق مكسيكو سيتي، المكسيك، 7 نوفمبر،تشرين الثاني 2019. 

    عالم الآثار المكسيكي روبن كابريرا
    © REUTERS / GUSTAVO GRAF
    عالم الآثار المكسيكي روبن كابريرا

    قال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) الذي تديره الحكومة، إنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل حتى نتمكن من فتحه للسياح، لكنه لم يقدم أي جدول زمني.

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