روحاني: واشنطن فشلت في السيطرة على إيران وسنفوز في حربنا الاقتصادية أمامها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الولايات المتحدة فشلت في السيطرة على طهران، لافتًا إلى أن بلاده ستفوز في حربها الاقتصادية أمام واشنطن.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني في كلمة متلفزة، عقب اجتماع مع الحكومة، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة الأمريكية اعتقدت أنها في حربها الاقتصادية ستسيطر على إيران خلال ثلاثة أشهر ولكنها فشلت".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية أخطأت في حساباتها عندما أرادت منذ البداية إسقاط النظام الإسلامي في إيران".

وتابع: "نحن لم نبدأ الحرب الاقتصادية أمام الولايات المتحدة ولكننا سوف ننتصر فيها".