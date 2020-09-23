بكين تحث واشنطن على التخلي عن الألعاب السياسية والوفاء بالتزاماتها المناخية

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى التخلي عن الألعاب السياسية وعن سياساتها الأحادية والوفاء بالتزاماتها تجاه العالم بشأن تغير المناخ وحماية البيئة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الصينية: "تتحمل الصين بنشاط الالتزامات الدولية وفقًا لمستوى تنميتها وظروفها الوطنية، وقد نفذنا بالفعل عددًا من الإجراءات السياسية، ونتائجها واضحة للجميع. وحققت الصين أهداف تغير المناخ لعام 2020 قبل الموعد المحدد وقدمت مساهمات مهمة في الاستجابة العالمية لتغير المناخ".

وأشار إلى أن حصة مصادر الطاقة غير الأحفورية في إجمالي استهلاك الطاقة في الصين وصلت إلى ما يقرب من 15%، والقدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة 30% من الطاقة العالمية، وأكثر من نصف العدد العالمي للمواصلات التي تعمل على مصادر الطاقة الجديدة متواجدة في الصين، ومنذ عام 2000، تمثل الصين أيضًا ربع المساحات الخضراء الجديدة في العالم.

وأوضح المتحدث أن الصين تلتزم بالاتفاقات الدولية بشأن المناخ بمسؤولية كاملة، بينما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ولم تصدق على بروتوكول كيوتو [تمثل هذه الاتفاقية خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي]، فإنها ترفض باستمرار التزاماتها الخاصة بخفض الانبعاثات، مما يعقد بشكل كبير عمليات الحد من الانبعاثات العالمية وتسريع التنمية الخضراء المنخفضة الكربون.

وأضاف: "تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفايات الصلبة في العالم والمستهلك الرئيسي للبلاستيك للفرد الواحد، لكنها ترفض التصديق على اتفاقية بازل [ بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها]، مما يخلق عقبات أمام عملية إدارة النفايات البلاستيكية العالمية، فهي تنقل كميات كبيرة من النفايات إلى الدول النامية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للبيئة المحلية والعالمية. ما هي القوى التي تمتلكها دولة كهذه لإدانة الصين؟".

وقال الدبلوماسي إن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة الألعاب السياسية والتخلي عن سياسة الإجراءات الأحادية والوفاء بالتزاماتها تجاه العالم".

واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصين بتلويث المحيطات وصيد كميات كبيرة من الأسماك في مياه دول أخرى. وقال إن الصين تدمر الشعاب المرجانية وهي مسؤولة عن انبعاثات الزئبق السامة أكثر من أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن انبعاثات الكربون في الصين تبلغ ضعف انبعاثات الولايات المتحدة وتتزايد بسرعة.