إخلاء برج "إيفل" بسبب تهديد بوجود قنبلة.. فيديو

وكشف مصدر في الشرطة الفرنسية لمراسل "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن قامت بتطويق منطقة برج إيفل بعد سماع شخص يصرخ "الله أكبر" ويهدد "بتفجير كل شيء" بالقرب من المبنى.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية، أن الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا في محيط برج إيفل وسط العاصمة باريس بعد أن تلقت في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي اتصالًا هاتفيًا من مجهول يبلغ بوجود قنبلة في المكان.

وأضافت الصحيفة إن الشرطة ما زالت تبحث في الموقع عما إذا كانت توجد قنبلة.