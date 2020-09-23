محلات السوبر ماركت البريطانية تحث الناس على عدم الذعر من الوباء خلال ارتيادها

حث رؤساء سلسلة متاجر بريطانية سكان البلاد على عدم التهافت على شراء السلع الأساسية، كما كان الحال في فترة ما قبل الحجر الصحي خلال الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان قد اعترف سابقًا بأن البلاد مستعدة لموجة ثانية من وباء فيروس كورونا، وفرض سلسلة من القيود الجديدة، ومع ذلك لم يستبعد إدخال الإغلاق الثاني.

قبل الإغلاق السابق في مارس/آذار، سارع الناس لشراء المواد السائلة المطهرة والمناديل المضادة للبكتيريا وورق التواليت والماء والحبوب والأطعمة المعلبة، نتيجة لذلك، أصبحت بعض السلع نادرة، ويشتكي مستخدمو تويتر من عودة الذعر وسط قيود رئيس الوزراء بوريس جونسون المشددة على فيروس كورونا.

@Tesco @sainsburys and others why are you not limited the number of loo rolls, pasta etc that people buy. All you are doing is feeding the frenzy in #panicbuying the vulnerable are going to go without yet again and this time it’s all your fault! 😡 — bingocrazy (@Bingocrazy12) September 22, 2020

قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesco ، ديف لويس: "أود أن أطمئن الجميع، أعتقد أن المملكة المتحدة قد رأت كيف تعاملت صناعة المواد الغذائية مع الوضع بشكل جيد في المرة الماضية، لذا فإن الإمدادات الغذائية جيدة، لا نريد أن نرى عمليات شراء غير ضرورية للذعر لأنها تضع ضغطًا غير ضروري على السلسلة الغذائية. لذلك أود أن أطلب من المشترين التسوق كالمعتاد ".