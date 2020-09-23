وزير خارجية ألمانيا يحجر نفسه صحيا كتدبير احترازي بعد إصابة أحد مرافقيه بـ"كورونا"

توجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى الحجر الصحي بسبب اكتشاف إصابة أحد مرافقيه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد، وأظهر أول اختبار "كوفيد-19" للوزير نتيجة سلبية.

قالت متحدثة باسم الخارجية للصحفيين: "توجه وزير الخارجية، اليوم، إلى الحجر الصحي بسبب إصابة أحد أفراد جهاز الأمن الشخصي التابع له بفيروس "كوفيد-19" بموجب قانون السلامة من العدوى. وأظهر اختبار "كوفيد-19" الأول الذي تم إجراؤه اليوم نتيجة سلبية".

وستحدد وزارة الخارجية، بالتعاون مع ممثلي نظام الرعاية الصحية، مدى تأثير الفيروس على الأشخاص المحيطين بالوزير، وما هي التدابير التي يجب اتخاذها، مضيفة أنه "سيتم التواصل مع جميع الأشخاص المشتبه بإصابتهم".