"سيكونوا في متناول أيدنا"... الحرس الثوري يوجه رسالة قوية إلي أمريكا

قال العميد علي فدوي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن أمريكا لن تنجح في تشكيل أي تحالف ضد بلاده، مؤكدا على أن مساعي أمريكا لتشكيل هذه التحالفات " هي مساع قديمة".

وأكد فدوي في مقابلة مع قناة "الميادين" الإخبارية أن "الأمريكيين سيواجهون بقوة لا يمكن أن يتصوروها إذا ارتكبوا حماقة جديدة ضد الجمهورية الإسلامية".

أضاف نائب قائد الحرس الثوري: "الأفضل أن يأتي الأمريكان إلى الخليج الفارسي لأنهم سيكونون في متناول يدنا".

وتابع فدوي قائلا: "إذا ارتكب الأمريكيون حماقة جديدة فسيواجهون بقوة لا يمكن أن يتصوروها".

وشدد على أن أمريكا "لن تنجح في تحقيق أهدافها بفرض حظر السلاح على إيران".