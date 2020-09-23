السلطات البريطانية لا تستبعد تطبيق نظام الإغلاق

لم تستبعد سلطات المملكة المتحدة إعادة فرض نظام الإغلاق، إذا لم تساعد القيود الحالية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب قوله: "لا يمكن استبعاد ذلك"، مؤكدا أن الحكومة "ستبذل جهودا لتفادي ذلك".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 22 سبتمبر/ أيلول، عن فرض تدابير تقييدية جديدة في البلاد بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى ضرورة انتقال جميع الموظفين الذين يكون وجودهم في المكتب اختياريا للعمل عن بُعد.

وقال: "على المؤسسات التجارية أن تباشر أعمالها "بشكل متوافق مع مساعي منع الوباء"، داعيا الحانات والمطاعم بتقديم "الخدمة على المائدة باستثناء توصيل الطلبات".

وأعلن توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات ليشمل الباعة وسائقي التاكسي والعملاء في الأماكن المغلقة باستثناء الموائد بالمطاعم. كما أعلن عن منع الأنشطة الرياضية في الأماكن المغلقة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا 400 ألف حالة.