وزير الخارجية الألماني يخضع للحجر الصحي ويلغي زيارته إلى الأردن

أعلنت الخارجية الألمانية أن الوزير هايكو ماس خضع للحجر الصحي، اليوم الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان "وزير الخارجية ماس أخضع نفسه لحجر صحي بعد إصابة أحد أفراد حرسه الشخصي بفيروس كورونا"، وفق وكالة"رويترز".

وأضافت الوزارة أن الفحوص الأولية، التي أجريت لماس جاءت سلبية، مشيرة إلى أن ماس اضطر إلى إلغاء زيارته المقررة اليوم إلى الأردن.

ويأتي هذا بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي.