ردا على خطابه في الأمم المتحدة... الصين تتهم ترامب بالكذب

اتهمت وزارة الخارجية الصينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكذب خلال كلمته في الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا أساس لكلام ترامب من الصحة.

وبحسب قناة "إن بي سي إن"، طلبت الصين من الولايات المتحدة الكف عن ممارسة المناورات السياسية والتخلي عن الأحادية.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحذير من "حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين".

وانتقد ترامب تعامل بكين مع جائحة فيروس كورونا ، قائلا: "بجب أن نحاسب الأمة التي أطلقت هذه الجائحة على العالم. الصين".

وتابع "في الأيام الأولى للفيروس، أوقفت الصين رحلات السفر محليا في الوقت الذي سمحت فيه للرحلات الجوية بمغادرة الصين وإصابة العالم بفيروس الصين".

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن بلاده لا تسعى إلى الدخول في حرب باردة جديدة.

وأضاف "الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، وهي دولة ملتزمة بالتنمية السلمية والمفتوحة والتعاونية والمشتركة. ليس لدينا نية للقتال في حرب باردة أو ساخنة مع أي دولة".

ودعا الرئيس الصيني للتضامن في مواجهة جائحة كورونا، قائلا: "يجب رفض أي محاولة لتسييس القضية أو أي وصم".