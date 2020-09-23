فيديو يظهر آثار إعصار "بيتا" في ولاية تكساس الأمريكية

نشرت وكالة "رابتلي" مقطع فيديو يظهر آثار إعصار بيتا في مدينة غالفستون بولاية تكساس الأمريكية.

وغمرت المياه مناطق عديدة في الولاية جراء الإعصار.

ومن المقرر أن تخضع منطقة ساحل الخليج الأمريكي التي ضربها الإعصار لضربة أخرى، حيث تقترب العاصفة الاستوائية من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة وتجلب معها ظروفا جوية "تهدد الحياة".

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة وصلت سرعة الرياح فيها إلى 72 كم في الساعة.

وتتحرك العاصفة الاستوائية بسرعة 11 كم في الساعة باتجاه الغرب والشمال الغربي.