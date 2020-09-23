وزير الصحة الفرنسي: الوضع الصحي في البلاد يتجه لمزيد من التدهور بسبب وباء كوفيد-19

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأربعاء، إن الوضع الصحي في بلاده يتجه لمزيد من التدهور بسبب وباء "كوفيد-19".

باريس – سبوتنيك. كما أعلن وزير الصحة الفرنسي إغلاق جميع قاعات الرياضة وقاعات الاحتفالات في المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

من المتوقع أن تعلن الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، قواعد جديدة لمكافحة ارتفاع إصابات في البلاد.

وكانت الحالات الجديدة المؤكدة أعلى من عشرة آلاف لمدة ستة أيام من السبعة أيام الماضية، مقارنة بأقل من ألف يوميًا في الأسابيع التي تلت إغلاقًا وطنيًا استمر 55 يومًا والذي جرى رفعه في مايو الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة جابريل أتال، بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء: "الوضع يتدهور بشكل أسرع في بعض المناطق من أخرى. وهناك ضغط كبير على المستشفيات في بعض المناطق".

ومن المقرر أن يكشف أوليفيه فيران، مساء اليوم الأربعاء، التصنيفات المختلفة للمناطق، والإجراءات التي أوصت بها الحكومة، سيتم بعد ذلك تنفيذ هذه الإجراءات محليًا في الأيام المقبلة من قبل المسؤولين المنتخبين والحكام في كل مدينة أو بلدية.