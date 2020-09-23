ترامب يغادر مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ بسبب "اتصال طارئ"

غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيا، بسبب "اتصال هاتفي طارئ".

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المؤتمر للصحفيين: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا".

ولم يوضح الرئيس مع من ستجري المكالمة، مضيفا ردا على سؤال بهذا لصدد، "لدي اتصال كبير".

كان ترامب، عبر عن اعتقاده بأن الأمر سينتهي بانتخابات 2020 الرئاسية في المحكمة العليا. مضيفا أنه "يعتقد بأن هذا هو سبب أهمية وجود تسعة قضاة".

وقال ترامب، إن "السناتور لينزي غراهام، الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لن يضطر حتى إلى عقد جلسة استماع لمرشح المحكمة العليا وأن العملية ستتم بسرعة."

ويأتي ذلك بعد وفاة القاضية الليبرالية بالمحكمة روث بادر غينسبورج يوم الجمعة.