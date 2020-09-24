تحديد 12 ديسمبر المقبل موعدا لعقد قمة المناخ

أعلن المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أنه سيتم عقد قمة المناخ في 12 ديسمبر المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان: "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيشاركان في استضافة حدث عالمي كبير، يجمع قادة العالم في الذكرى السنوية لاتفاق باريس للمناخ في 12 ديسمبر".

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من ديسمبر / كانون الأول عام 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

وتعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الـ 4 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.

ويذكر في هذا الصدد، أن اتفاق باريس للمناخ، يلزم الدول باحتواء معدل الاحتباس الحراري.