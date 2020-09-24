الخارجية الإيرانية عن تصريحات الملك سلمان: إخفاقات السعودية دفعتها إلى الهذيان

انتقدت الخارجية الإيرانية تصريحات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول إيران، خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن "الاتهامات الموجهة لإيران ضرب من الهذيان".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، نفى ما وصفه بـ "الاتهامات الواهية التي ساقها العاهل السعودي ضد إيران وقال إن إخفاقات السعودية دفعتها إلى الهذيان".

وتابعت: "أشار خطيب زاده إلى سلسلة الهزائم التي منيت بها السعودية في اليمن على الصعيدين الميداني والسياسي".

وقال: "هذه الإخفاقات دفعت السعودية أن تتبع الهذيان في تصريحاتها، وأن مساعي السعودية لتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتقديم مليارات الدولارات للآخرين أذلتها بين الدول العربية".

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أمس الأربعاء: "النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية، العام الماضي، والعالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية والإرهابية".

وتابع الملك سلمان: "السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، لكن النظام الإيراني لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي"، مضيفا: "علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته. لا بد من موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل".

وواصل الملك سلمان: "الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية، كما أنها مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والسعودية".