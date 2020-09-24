الموت يفجع قائد الثورة الإسلامية في إيران

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بيانا عزى فيه بوفاة حسن ممدوحي العضو السابق في مجلس خبراء القيادة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، وصف الخامنئي الفقيد "بأنه كان عالما ثوريا وتقيا سعى على مدى أعوام طويلة في خدمة تبيين ونشر المعارف الإسلامية".

وقدم خامنئي المواساة بوفاة ممدوحي لأسرته وجميع محبيه وتلامذته، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وتوفي، أمس، ممثل أهالي محافظة كرمانشاه في مجلس خبراء القيادة والعضو في جماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية بقم المقدسة حسن ممدوحي عن عمر ناهز 81 سنة.

ولممدوحي مؤلفات إسلامية كثيرة نشرت جميعها باللغة الفارسية.