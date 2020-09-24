فرنسا: تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، صباح اليوم الخميس، إن تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي.

وأَشار وزير خارجية فرنسا، إلى أن اتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل تحقق الاستقرار، وفقا لما نشرته شبكة "العربية".

وأضاف لودريان قائلا "مصممون من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأوضح أنه "لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "اتفاقات السلام الأخيرة مهمة جدا لتحقيق الاستقرار في المنطقة".