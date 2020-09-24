ألمانيا ترحب باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل

رحب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، باتفاقات السلام الموقعة مؤخرا بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ونقلت قناة العربية عن ماس قوله، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، إنه "بالإمكان توظيف اتفاقات السلام لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

وزير خارجية ألمانيا: نرحب باتفاقات السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 24, 2020

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن تعليق إسرائيل لضم أراض فلسطينية يجب أن يتحول لقرار نهائي.

وشدد لودريان في كلمته على أن "إعلان علاقات طبيعية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يمثل ديناميكية جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وكانت فعاليات اجتماع عمان الرباعي حول عملية السلام في الشرق الأوسط قد بدأت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية، بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقام حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.