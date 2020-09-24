أفيخاي أدرعي: "الدين لله وجيش الدفاع للجميع"

نشر أفيخاي أدرعي تدوينة جديدة تحدث فيها عن إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي، مرفقا صورة لجندي يسجد على الأرض وآخر يحمل سلاحه.

وكتب أدرعي، على "تويتر"، اليوم الخميس: " الدين لله والوطن وجيش الدفاع للجميع".

ويتحدث أفيخاي أدرعي في عدة تدوينات عن السلام مع إسرائيل، ومنها تدوينة قال فيها: "السلام الحقيقي هو سلام النفوس قبل النصوص، وكل وسيلة تعبير عن فحوى التقارب تعني لنا الكثير. لذا أود أن أشكر أصدقائي الذين ميزوني بإرسال حلوى الرفاعي من دبي فتشرفت بهذا الطعم المميز فعليا ومعنويا".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

الدين لله والوطن وجيش الدفاع للجميع #تحيا_إسرائيل pic.twitter.com/0jvj1FxNQH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 24, 2020

وينص الاتفاق على الاعتراف بحق كل دولة في السلام والسيادة والالتزام بتعزيز السلام والاستقرار ودعم جهود حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتجنب التهديد باستخدام القوة العسكرية لحل النزاعات.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مواصلة الشعب الفلسطيني الدفاع عن قضيته بعدما وصف توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بـ"اليوم الأسود".

وكتب على "تويتر"، في وقت سابق: "ونمضي بهمة شعبنا، واضعين خلف ظهورنا من ضل الطريق، أو من استسلم، أو عجز أن يرى الحق ويلتزم به".