"الهبوط على الجانب البعيد من القمر"... خطة سوفييتية قديمة تحققها الصين عام 2019

أكدت مؤسسة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية أن البرنامج الفضائي السوفييتي لغزو القمر كان مفترضا أن تشهد فترة السبعينات من القرن الماضي هبوطًا على سطح الجانب البعيد من القمر وإعادة عينات من التربة القمرية إلى الأرض، بالإضافة إلى إرسال مركبة "لونوخود" الفضائية المعدلة وإعداد خرائط تفصيلية لسطح القمر.

موسكو - سبوتنيك. يتزامن نشر هذه البيانات مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لرحلة محطة "لونا-16" التي جلبت 101 غرام من الطبقة العليا للتراب القمري إلى الأرض.

الخطط السوفييتية لم تتحقق وكانت آخر محطة سوفييتية قامت برحلة إلى القمر في عام 1976 هي محطة "لونا-24".

وفي عام 2019، دخلت الصين أعتاب سبق تاريخي في استكشاف القمر، وأصبحت مركبة "تشانجي-4" الصينية أول محطة هبطت على سطح الجانب البعيد للقمر. وقبل ذلك، أرسلت الولايات المتحدة عدة بعثات إلى القمر بهدف إعداد خرائط لسطحه.

ومن المخطط أن تجري الرحلة الأولى نحو القمر في تاريخ روسيا الحديثة في عام 2021. وذلك عن طريق إطلاق محطة لتطوير تكنولوجيا الهبوط الناعم.