ترامب ينتقد ميغان: لست من المعجبين بها

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل، بعد أن شاركت مع زوجها الأمير هاري فيديو يحث الأمريكيين على التصويت.

وقالت ميغان: "الانتخابات التي تتم كل أربع سنوات هي أهم انتخابات في حياتنا. عندما نصوت نعمل على تفعيل قيمنا وتسمع أصواتنا".

ودعا هاري الأمريكان إلى "رفض خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والسلبية عبر الإنترنت".

وبحسب موقع "إي بي سي"، لم يذكر أي منهما ترامب أو منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بالاسم، لكن البعض فسر تعليقاتهما على أنها انتقاد لترامب.

وقال ترامب: "أنا لست من المعجبين بميغان وأعتقد أنها تعرف ذلك، لكني أتمنى الكثير من الحظ لهاري. فهو يحتاجه".

وانتقل الزوجان إلى منزل في كاليفورنيا عقب إعلان استقالتهما من واجباتهما الملكية.

وتزوجت ميغان نجمة الدراما التلفزيونية من هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية، في حفل زفاف ضخم أقيم بقلعة وندسور في مايو/أيار 2018.