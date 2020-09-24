الصين تعلق على تنصيب لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها تحترم خيار الشعب البيلاروسي، وتعارض القوى الخارجية التي تثير الاضطرابات في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمره صحفي، معلقا على مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو: "الصين تحترم خيار الشعب البيلاروسي، والانتخابات الرئاسية هو شأن داخلي للبلاد".

وشدد المتحدث على أن "الصين تدعم جهود بيلاروس لضمان استقلال الدولة وسيادتها وأمنها القومي وتنميتها، وتعارض القوى الخارجية التي تؤدي إلى الانقسام والاضطراب في المجتمع البيلاروسي".

وأدى رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، يوم أمس الأربعاء، اليمين الدستورية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن تنصيب لوكاشينكو يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية مما سيؤدى إلى تفاقم الأزمة في بيلاروس.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا، في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيسا لدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.