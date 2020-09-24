المكسيك ترسل 100 رجل إطفاء إلى كاليفورنيا لمكافحة الحرائق

توجه 100 من رجال الإطفاء من المكسيك، إلى كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) للتعاون مع سلطات الدولة المجاورة في معركتها للسيطرة على الحرائق التي أبقت الساحل الغربي للولايات المتحدة في حالة تأهب وخطر منذ أغسطس/آب الماضي.

سيهبط رجال الإطفاء القادمين من مناطق مختلفة من المكسيك في بلدة سان برناردينو، وسيظلون 14 يومًا تحت تنسيق دائرة الغابات الأمريكية التي تحاول حاليًا إخماد 27 حريقا في كاليفورنيا وولاية أوريغون، والتي دمرت مساحة تعادل تقريباً كامل أراضي بورتوريكو وخلفت أقل من 26 حالة وفاة.

I have seen lots of debate recently over inmate firefighters ... https://t.co/W5Os666s1J — allysonSOC3315 (@allysonSOC3315) September 20, 2020

في المرحلة الأولى، سينضم الفريق إلى الوحدة المسؤولة عن حماية حديقة سيكويا الوطنية، التي تعرضت للتهديد لعدة أيام بسبب قرب ألسنة اللهب من الحريق المعروف باسم "حريق مجمع SQF" وتسبب هذا الحريق في حرق أكثر من 58ألف هكتار، يمكن احتواء 33 % منها فقط وفقًا لآخر تحديث، كما التهمت النيران نحو 200 مبنى سكني.

South Metro Wildland Team Headed To California To Fight Fires https://t.co/cBrxQibtUu pic.twitter.com/VMtDidUujG — CBSDenver (@CBSDenver) September 16, 2020

في 24 أغسطس، قامت اللجنة الوطنية المكسيكية للغابات (CONAFOR) بتدريب أكثر من 220 من المقاتلين والموظفين التقنيين وفقًا للمعايير الدولية تحت تصرف السلطات الأمريكية، وبعد أيام، طلب مركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات في الولايات المتحدة فريقا مكونا من "5 ألوية من 20 شخصًا ورجل اتصال تقني ثنائي اللغة، بما في ذلك 4 نساء، نقلا عن موقع اللجنة "CONAFOR".

في الوقت الحالي، يعمل نحو 19 ألف من رجال الإطفاء للسيطرة على الحرائق المبلغ عنها في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون، وفي لوس أنجلوس، بالقرب من ألسنة اللهب من منطقة سكنية تحتوي على نحو ألف منزل، يجعل النار معتمدة باسم "بوبكات فاير" واحدة من أكثر الأمور إثارة للقلق.

Extreme Fire-Nado (not an official term) convection winds created this throwing rocks and ash all around as it swept across Big Pines Hwy just now. Please contact for licensing any content. #BOBCATFIRE pic.twitter.com/gcvUVMSq8y — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) September 19, 2020

يعد، بوبكات فاير، "Bobcat Fire" بالفعل أحد أكبر الحرائق في تاريخ لوس أنجلوس بعد أن تجاوزت مساحة الامتداد 44 ألف هكتار، نحو 109 آلاف فدان، التي تمكنت من احتواء 30% منها بفضل التحسن في الظروف المناخية خلال الساعات الماضية.