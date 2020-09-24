روحاني: الشعب الإيراني العظيم يتمتع بحضارة عريقة عمرها 7 آلاف سنة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن حضارة إيران وتاريخها يسحران عيون من يزور الأماكن السياحية ومعالمها الأثرية.

جاء ذلك خلال كلمة روحاني، في أثناء مراسم الأسبوع الـ25 لافتتاح مشاریع بنیویة ووطنية، التي أقيمت تحت شعار "التدبير والأمل لتحقيق قفزة في الإنتاج"، وفقا لوكالة "إرنا".

وأكد الرئيس الإيراني أن افتتاح هذه المشاريع يحظى ببالغ الأهمية، مشددا على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الإيراني.

وأضاف روحاني أن المرافق السياحية والمعالم التاريخية في إيران تسحر عيون من يزورها، حيث يشهد العالم أن الشعب الإيراني العظيم يتمتع بحضارة عريقة يعود تاريخها إلى سبعة آلاف سنة.

وقال إن عدد السياح ازداد خلال سبع سنوات من عمر حكومته من أربعة ملايين إلى ثمانية ملايين سائح.

ولفت الرئيس الإيراني، خلال حديثه، إلى أن الانتصارات التي حققتها السيدات الإيرانيات في مجال الرياضة تبعث على الفخر، متابعا: "ما حققته النساء الإيرانيات من الانتصارات تفند المزاعم المغرضة لإيران لأن الإسلام هو دين الحرية الذي يفسح المجال أمام الجميع ليدخل الساحة ويشارك في الأنشطة الاجتماعية في إطار الالتزام بالقيم الأخلاقية في الإسلام".

وقال إن الإیرانیات یشارکن فی مختلف الساحات السیاسیة والاجتماعية والرياضية، كما لهن مشاركة قوية في الانتخابات والمناسبات الوطنية والثورية جنبا إلى جنب مع الرجال.