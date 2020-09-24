ظريف: هناك مفاوضات مع روسيا في مجال التعاون العسكري والأسلحة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران وصلت إلى نوع من الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح الدفاعي، مشيرا إلى أن طهران تتعاون مع موسكو ودول أخرى لسد احتياجاتها في مجالات التسليح.

وقال ظريف في مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد أجرت إيران وروسيا محادثات جيدة للغاية بشأن التعاون العسكري وسنواصل هذه المحادثات".

وأضاف ظريف، قائلا: "في كثير من المواقع لدينا نوع من الاكتفاء الذاتي الدفاعي، وفي بعض الحالات لدينا احتياجات جادة للتعاون في مجال الأسلحة مع أصدقائنا الروس ودول أخرى مستعدة للتعاون معنا وفقا للقوانين الدولية، وسوف يواصل زملائي في وزارة الدفاع الإيرانية هذه المحادثات بجدية".

وشاركت كل من إيران وروسيا في مناورات عسكرية بحرية مشتركة كانت آخرها في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي واستمرت لمدة أربعة أيام.

وشملت المناورات تكتيكات متنوعة، من جملتها إنقاذ سفينة من الحريق، وتحرير سفينة من القراصنة، وإطلاق النيران على أهداف معينة، والكثير من التمرينات الأخرى.

والجدير بالذكر أن هناك عشرات الاتفاقات العسكرية المشتركة بين طهران وموسكو في المجال العسكري.