ظريف لـ "سبوتنيك": أفضل طريقة لمعالجة مخاوف تركيا تتمثل بنشر قوات سورية وعراقية على حدودها

أكد وزير الخارجية الإيراني في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن الحل الأمثل لمعالجة مخاوف تركيا "المفهومة" بشأن الفصائل الإرهابية تتمثل بنشر القوات السورية والعراقية في المناطق الحدودية.

واعتبر ظريف في تصريحاته التي أدلى بها، اليوم الخميس، أن سياسة تركيا بتواجدها في دول خارج أراضيها كسوريا والعراق، باعتبارها سياسة تساعد على حماية أمنها، من شأنها أن تخل بأمن المنطقة.

وقال ظريف: "نحن لا نعتبر السياسة التي تنتهجها تركيا بتواجدها في دول خارج أراضيها كسوريا والعراق تساعدها على حماية أمنها، بالإضافة إلى ذلك فهي تخل بأمن المنطقة".

وأكد ظريف في تصريحاته، أن العقوبات الأمريكية تشكل "عقبة خطيرة أمام التعاون الدولي، وبالتالي فهي عمل غير قانوني وغير مقبول".