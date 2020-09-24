خامنئي للإيرانيين: لا تخافوا من الشیاطین الذین ینصبون لنا العداء

أکد قائد الثورة الإيرانية، أیة الله علي خامنئی، أن تضحیات "الشهداء ترسخت فی أذهان الشعب الإیرانی ولن یمحوها الزمن".

وقال خامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس بحسب وكالة "إرنا" اليوم الخميس: "ذکری الشهداء خالدة في أذهان الشعب الإیراني ولن یطویها الزمن لأنها لوحة مشرقة".

وأضاف "ذکری الشهداء وتضحیاتهم تمثل کنزا تاریخیا یبعث علی الامل والطمأنینة والشجاعة لدى أجیالنا لاتخاذ خطوات ثابتة نحو تحقیق أهداف سامیة ولا یخیفهم الشیاطین الذین ینصبون العداء لنا".

وأتم خامئني "جبهة العدل والحق ستحقق بعون الله وبفضل القدرات التی تتمتع بها، النصر الكبير".

"الدفاع المقدس" هو المسمى الإيراني الذي أطلق على حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، وهي حرب نشبت بين العراق وإيران منذ سبتمبر/أيلول 1980 حتى أغسطس/أب 1988.

وخلفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي، حيث دامت لثمان سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.