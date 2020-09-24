ممثل أمريكي شهير يعلن تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن ممثل أمريكي شهير تلقيه أول جرعة من اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك V"، والأعراض التي شعر بها بعد أخذه للجرعة.

نشر الممثل الأمريكي أدريان برودي، الحائز على جائزة أوسكار كأفضل ممثل في عام 2002 عن فيلمه الشهير "عازف البيانو"، على صفحته الشخصية في "انستغرام".

وقال برودي في كلمة مقتضبة له على صفحته: "أعتقد أنني يجب أن أخبر الجميع أنني تطوعت بالأمس في تجارب لقاح كوفيد 19 الذي تم صنعه في روسيا، والتي حدثت هنا في منطقة لونغ إيسلاند".

وأضاف: "تلقيت أول جرعة لي أمس في الساعة 4:00 مساءً، أود إخباركم جميعًا بأنه لقاح آمن تماما، مع عدم وجود أية آثار جانبية على الإطلاق".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adrien Brody (@adrienbrody) 31 Авг 2020 в 8:47 PDT

وقال برودي "لدي شعور غريب بعض الشيء، إنه لقاح رخيص".

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، أن سعر لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V"، سيكون واضحا للأسواق الخارجية مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وخلال تصريحات له حول تكلفة اللقاح الروسي الجديد، أشار دميترييف في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، إلى أنه، وبحسب معلوماته، فإن لقاح "سبوتنيك V" الجديد يكون مجانيا للمواطنين الروس، أما بالنسبة للأسواق الخارجية "فنحن ننهي وضع التكاليف النهائية، لأنها (التكاليف) تعتمد إلى حد كبير على حجم الإنتاج".

وأضاف دميترييف: "نتفاوض بشأن أنظمة تسعير مختلفة مع بلدان مختلفة. والهدف هنا ليس تحقيق بعض الأرباح (المجنونة)، ولكن جعل اللقاح متاحا للبلدان بسعر معقول".

ونوه دميترييف: "سيكون السعر واضحا مع اقتراب شهر أكتوبر/ تشرين الأول (المقبل)، وستحدد التكلفة بناءً على الكمية التي نخطط لإنتاجها على المستوى الدولي".

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وسجلت وزارة الصحة الروسية لقاح "سبوتنيك V" وهو الأول في العالم للوقاية من كوفيد-19، تم تطويره وإنتاجه في مركز "غامالي"، بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.