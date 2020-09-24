ساندرز: ترامب مستعد لتقويض الديمقراطية للبقاء في السلطة

وأضاف ساندرز، وهو ديمقراطي من ولاية فيرمونت، "هذه انتخابات بين دونالد ترامب والديمقراطية... وستفوز الديمقراطية حتما".
For the first time, we are facing an election where it is not clear that a sitting president will voluntarily leave office if he loses. Watch my live address on what we must do to prepare for Trump’s unique threat to our democracy: https://t.co/7iVunrmo8h— Bernie Sanders (@BernieSanders) September 24, 2020
وأعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز في شهر نيسان/ أبريل إيقاف حملته الانتخابية، التي كان يسعى من خلالها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وتابع: "سندعم المرشح جو بايدن في سباق الانتخابات المقبلة ضد دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"أخطر رئيس في عهد أمريكا الحديث".
وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.
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