ساندرز: ترامب مستعد لتقويض الديمقراطية للبقاء في السلطة

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستعد لتقويض الديمقراطية الأمريكية من أجل البقاء في السلطة"، مشددا على ضرورة أن يترك ترامب منصبه إذا خسر الانتخابات.

وأضاف ساندرز، وهو ديمقراطي من ولاية فيرمونت، "هذه انتخابات بين دونالد ترامب والديمقراطية... وستفوز الديمقراطية حتما".

For the first time, we are facing an election where it is not clear that a sitting president will voluntarily leave office if he loses. Watch my live address on what we must do to prepare for Trump’s unique threat to our democracy: https://t.co/7iVunrmo8h — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 24, 2020

​وأعلن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز في شهر نيسان/ أبريل إيقاف حملته الانتخابية، التي كان يسعى من خلالها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب ساندرز على صفحته الرسمية على "تويتر": "أعلن تعليق حملتي الانتخابية للرئاسة الأمريكية"، مضيفا: "بينما نعلن انتهاء الحملة الانتخابية، فإن نضالنا من أجل العدالة سيستمر".

وتابع: "سندعم المرشح جو بايدن في سباق الانتخابات المقبلة ضد دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"أخطر رئيس في عهد أمريكا الحديث".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.