أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران وتقدم مساعدات بمئات الملايين للسوريين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، بدعوى تطورهم في "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان إن العقوبات الجديدة شملت القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني، والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد، حسبما أفادت "رويترز".

وشملت هذه العقوبات، قاض قالت واشنطن إنه ضالع في قضية إعدام مصارع إيراني. وتأتي بعد يومين من إعلان أمريكا عقوبات على كيانات وأشخاص في إيران، على خلفية نشاط تخصيب اليورانيوم.

وقالت الإدارة الأمريكية، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، شملت وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيم في طهران.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية. فيما أوضح وزير التجارة ويلبور روس، أن بلاده أضافت 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات.

في سياق منفصل، أعلن بومبيو، عزم واشنطن تقديم مساعدات بقيمة 720 مليون دولار إلى المدنيين المتضررين من الحرب في سوريا.

To help address the crisis created by the brutal military campaign of the Assad regime, Russia, and Iran, the United States is announcing more than $720 million in humanitarian assistance to support civilians affected by the ongoing conflict in Syria. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 24, 2020

وقال بومبيو في تغريدة: "للمساعدة في معالجة الأزمة التي خلقتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام الأسد وروسيا وإيران، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 720 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا".