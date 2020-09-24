هل بدأت الموجة الثانية؟... أعلى معدل إصابة يومية بفيروس كورونا في فرنسا

سجّلت فرنسا، اليوم الخميس، أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، وهو أعلى معدل يومي تسجله البلاد منذ تفشي الوباء، ما رفع الإجمالي إلى نحو نصف مليون إصابة.

باريس - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن "عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 16096 ليصل إجمالي المصابين إلى 497237".

هذا "وسجلت 52 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 31511".

وكانت فرنسا قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، قيودا جديدا للحد من التجمعات ضمن مساعي منع انتشار وباء كوفيد-19، مع مؤشرات حول وصول تفشي الوباء لمستويات وصفتها وزارة الصحة بالخطيرة.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران في مؤتمر صحافي إن "الوضع الصحي إلى مزيد من التدهور، لكن الأوان لم يفت بعد"، وأوضح أن "المستشفيات في باريس وضواحيها استقبلت أكثر من 1000 مصاب بفيروس كوفيد-19 خلال الأيام السبعة الأخيرة".

وحذر الوزير من أن "الوضع قد يصل إلى مستوى خطير جدا في بعض المناطق بسبب الانتشار السريع للفيروس".

وأعلن فيران عن إقفال جميع المطاعم والحانات في المناطق الواقعة في دائرة أقصى درجات الخطر، أي في مرسيليا والغوادلوب، ابتداء من يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن دقت المستشفيات ناقوس الخطر، حيث وصلت القدرة الاستيعابية إلى أقصاها في البعض منها.

ووضع فيران عشر مدن ضمنها العاصمة باريس في دائرة "درجة حذر كبير" ، حيث سيتم منع جميع التجمعات التي يتخطى عدد المشاركين فيها عشرة أشخاص، كما سيتم إقفال جميع قاعات الرياضة والاحتفالات، بالإضافة لإقفال جميع الحانات عند العاشرة ليلا ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

ودعا فيران جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وارتداء الكمامة في جميع الأماكن.