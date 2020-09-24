فيتنام تحث الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات أحادية الجانب

دعا الرئيس الفيتنامي، نغوين فو ترونغ، خلال كلمة ألقاها في الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلغاء العقوبات أحادية الجانب التي تعيق التنمية الاقتصادية للدول.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نغوين فو ترونغ في خطاب أمام الجلسة العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا، إن "فيتنام تدعو إلى إلغاء العقوبات الأحادية الجانب، التي تؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان ونوعية حياة الناس".

وشدد الرئيس الفيتنامي في كلمته بشكل خاص على "رفع الحصار المفروض على كوبا".

国連総会 一般討論演説「ビデオ」

ベトナム

Nguyen Phu Trong, President, Socialist Republic of Viet Nam

後ろの像は、ホーチミンでしょ

間違ってたら、ごめんなさいです pic.twitter.com/6yhwycf9RZ — jp (@yzjps) September 24, 2020

ولأول مرة، يعقد الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل شبه افتراضي بسبب جائحة كورونا، حيث يجري بث خطابات القادة، في حين منح الحق للممثلين الدائمين للدول في المقر في إلقاء الخطب نيابة عن قادتهم مباشرة، وكذلك في تمهيد خطابات القادة بكلمة افتتاحية.

وتنعقد الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة، التي افتتحت رسميا الأسبوع الماضي، تحت شعار "تعددية الأطراف. والمستقبل الذي نريد".