إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 7 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز سبعة ملايين يوم الخميس، بما يمثل أكثر من 20 بالمئة من الإجمالي العالمي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تجاوز عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس عتبة الـ200 ألف، وهو الأكبر في العالم.

وبحسب الإحصاء، فقد زاد عدد حالات الإصابة في نصف الولايات الأمريكية الخمسين هذا الشهر. وسجلت عشر ولايات زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بالفيروس في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي بعد انخفاضها على مدى ثمانية أسابيع متتالية. ويعتقد خبراء في الصحة أن الزيادة ترجع إلى إعادة فتح المدارس والجامعات فضلا عن الحفلات خلال عطلة عيد العمال في الآونة الأخيرة.